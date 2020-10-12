Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na Çevre Ajansı'nın kurulmasını öneren 39 maddelik yasa teklifimizi sunduk" açıklamasını yaptı.
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de yaptığı açıklamada, 39 maddelik Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören yasa teklifinin TBMM’ye sunulduğunu söyledi.
Muş, özetle şunları söyledi:
“ÇEVREYİ KİRLETENLERE PARA CEZASI”
“Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik Çevre Ajansı'nın kurulmasını öngören yasa teklifimizi sunduk. Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz, sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz.
12 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Ne tür faydalar sağlayacak bize. Hammadde ihtiyacı azalacak. Emisyonlar azalacak. Yerel üretimlerin atık bertaraflarında azalma olacak. İlk yıl burada beklediğimiz istihdam 7 bin 500. 20 yıl içinde 12 bin kişilik bir istihdam burada oluşmuş olacak. 20 yıl için ekonomiye 6 milyar Euro civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Atık plastik ithalatının da yüzde 40 oranında azalmasını beklemekteyiz. 2022'nin ocak ayında sistem çalışmaya başlayacak.
Kanun geçtikten sonra 1 yıl sistemin kurulumu için çalışılacak. 1 yıl sonra 2021'in başında da bütün bu kutulardır geri dönüşüm kapsamında ekonomiye kazandırılacak. Çevre kanununda belli başlı düzenlemeler yapıyoruz depozito sistemine dahil olamayan satış noktalarına her metrekare için 100 lira ceza geliyor.
20 BİN LİRA PARA CEZASI
Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmayanlar ya da beyan etmeyenlere de 20 bin lira idari para cezası gelmiş olacak.
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