Çevrimiçi tiyatro oyunları yazın da devam ediyor
Pandemi dolayısıyla tiyatro oyunları sanatseverlerle çevrimiçi ortamda bir araya geliyor. Yasakların sürmesiyle oyunlar, yazın da sanal ortamda devam edecek.
DasDas Online, yaz oyunları başlıyor. Ayın ilk oyunu 12 Haziran’da saat 21.15’te seyirciyle “Rivayet Radyosu” sahnelenecek. Mert Fırat’ın usta yazar Sabahattin Ali’den hikâyeler okuyacağı, oyuna Korhan Futacı ve orkestrası müzikleriyle eşlik edecek.
18 Haziran’da saat 21.15’te ise “Timsah”, adlı oyun DasDas Online’da yayımlanacak. Oyunda, Alper Baytekin, Berkay Tulumbacı, Naz Çağla Irmak ve Özgün Aydın rol alıyor.
Mert Fırat ve Volkan Yosunlu tarafından sahneye konulan Tom Basden imzalı oyunda, gösteri toplumunun sistemle el sıkışmayı seçen aktörleriyle hesaplaşılıyor.
Firuze Engin’in yönettiği “Güle Güle Diva!”, 19 Haziran’da saat 21.15’te DasDas Online’da tiyatroseverlerle buluşacak.
Kariyerinin zirvesindeyken inzivaya çekilen bir divanın geri dönüşünü seyirciye aktaran oyunda, Selen Uçer rol alıyor.
Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan “Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet”, 25 Haziran’da saat 21.15’te seyirci ile buluşacak. Kadrosunda Ceren Boz, Nihan Işık, Sabahattin Yakut ve Ümit Erlim’in yer aldığı oyun bir yalnızlık hikâyesi.
Son olarak DasDas Online, 26 Haziran’da aynı saatte Anadolu Efes tarafından dijitalleştirilen Westend / Batının Sonu ile haziran ayına veda ediyor. Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen’ni rol aldığı “Westend / Batının Sonu”, adlı oyunu Tuğsal Moğul yönetiyor.
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