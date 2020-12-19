Gözaltına alınan eski Başkan Kadir Aydar, "Rüşvet almadım" diye bağırdı
Adana’da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Baskında gözaltına alınan CHP’li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Aydar bu sırada "Rüşvet almadım" diyerek bağırdı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar’ında aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydar, bu sırada rüşvet almadım diyerek bağırarak, “Bana kimse rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim” diyerek bağırdı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı polislerin Ceyhan Belediyesi’ndeki arama çalışmaları da devam ediyor.
Öte yandan Kadir Aydar, Twitter hesabından bir video paylaşarak gözaltına alındığı iddialarını yalanladı.
Aydar, şu ifadeleri kullandı:
"Rüşvet yiyenin de alanın da Allah bin belasını versin!
Bugün havuz medyasında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Sabah gördüğüm haberler üzerine kendi isteğim ile emniyete ifade vermeye gidiyorum."
Rüşvet yiyenin de alanın da Allah bin belasını versin!— Kadir Aydar (@kadiraydarr01) December 19, 2020
Bugün havuz medyasında çıkan haberler tamamen asılsızdır. Sabah gördüğüm haberler üzerine kendi isteğim ile emniyete ifade vermeye gidiyorum. pic.twitter.com/GgRLGzQP8E
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