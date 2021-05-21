Ceyhun Gülselam'dan Mustafa Cengiz'e yanıt gecikmedi
Mustafa Cengiz'in basın toplantısında "Ceyhun Gülselam bizi icraya vermişti, transferimiz kapanmıştı" sözlerine Ceyhun Gülselam'dan yanıt geldi.
Mustafa Cengiz bugün 14.30'da yaptığı basın toplantısında, şu an Alanyaspor'da forma giyen ve geçmişte Galatasaray'ın oyuncusu olan Ceyhun Gülselam için, "Ceyhun Gülselam'ın parasını ödedik ama o bizi icraya verdi, transfer tahtamız kapandı." açıklamalarında bulunmuştu.
Ceyhun Gülselam'dan Mustafa Cengiz'e yanıt gecikmedi. Gülselam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Kamuoyunun Bilgisine: Benim Ceyhun Gülselam olarak, ne geçmişte Galatasaray'ın aleyhinde bir davam olmuştur ne de böyle bir davadan haberim vardır. Bundan sonra da böyle bir davanın tarafımdan açılması söz konusu değildir." açıklamalarında bulundu.
Ceyhun Gülselam'ın sosyal medya paylaşımı:
Kamuoyunun Bilgisine: Benim Ceyhun Gülselam olarak, ne geçmişte Galatasaray'ın aleyhinde bir davam olmuştur ne de böyle bir davadan haberim vardır. Bundan sonra da böyle bir davanın tarafımdan açılması söz konusu değildir.— Ceyhun Gülselam (@c_gulselam54) May 21, 2021
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