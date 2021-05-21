Hasan Hüseyin Acar Alanyaspor'a veda etti
Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Hasan Hüseyin Acar, sosyal medya paylaşımıyla takımdan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor futbolcularından Hasan Hüseyin Acar, takımından ayrıldığını duyurdu.
Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, turuncu yeşilli takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını kaydetti.
Alanyaspor'a başarılar dileyen Acar, "Şimdi daha çok çalışma zamanı" ifadesini kullandı.
Sezon ortasında Alanyaspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor formasıyla biri Ziraat Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Lig olmak üzere 5 maça çıktı.
İşte Hasan Hüseyin Acar'ın sosyal medya paylaşımı:
Video Haberler
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- İkizdere'de Akşener'e yönelik provokasyonun perde arkası
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Perinçek'ten Kalın'ın başkanlığını yaptığı vakfa tepki
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Prof. Sakarya, tarih verip uyardı: Kâbus ayları olacak
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!