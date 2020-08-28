Ceylanlar kurtuldu!

28 Ağustos 2020 Cuma, 14:15

Şanlıurfa’da 9 ceylanın 21 bin 600 TL karşılığında avlanması için yapılacak olan ihaleye yürütmeyi durdurma davası açılmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında verilen izne ceylanların de dahil edilmesi büyük tepki toplamıştı.



İhalenin durdurulması talebiyle dava açan Şanlıurfa Barosu avukatlarından Emin Baran, bugün konu ile ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. Avukat Baran, “Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz ceylanların öldürülmesi ihalesi ile ilgili dosyada yürütmenin durdurulması kararı verdi. Onca dava açıp kazandık ama hayatımın en güzel kararı dersem abartmamış olurum herhalde” ifadelerini kullandı.





