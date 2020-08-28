Ceylanpınar Gümrük Kapısı hizmete girdi

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:41

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusunda yapımına başlanan ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in bir süredir bizzat ilgilendiği Ceylanpınar Gümrük Kapısı, saha düzenlemesi, kantar ve idare tesislerinin oluşturulmasının ardından ticari araç geçişlerine açıldı.

Sınırın karşı tarafındaki düzenlemeleri Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) Yerel Yönetimler ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğünce tamamlanan Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın Türkiye tarafındaki çalışmalar ise Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yapıldı.

Gümrük kapısının sahası mayından temizlenen alan üzerine kuruldu.







