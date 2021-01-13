Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını 2.954 liradan satılıyor
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 445 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 445 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.954 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.860 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün üst üste ikinci güne taşınması ve ABD'deki teşvik paketi beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.
Bugün, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.
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