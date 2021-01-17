Cezaevi tarifesi: 1 günlük hapis cezası 20 lira

Edirne’de aldığı hapis cezası para cezasına çevrilen Suriye uyruklu Ahmed Mendu’ya cezanın ilk taksitini ödemediği halde cezaevine gireceği uyarısı yapılarak, 1 günlük hapis cezasının 20 liraya karşılık geleceği belirtildi.

ANKA
17 Ocak 2021 Pazar, 15:07
Cezaevi tarifesi: 1 günlük hapis cezası 20 lira
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Suriyeli Ahmed Mendu’nun hapis cezası 25 bin lira para cezasına çevrildi. Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu ise Resmi Gazete’de yayımlanan ilanıyla Mendu’nun 30 gün içerisinde cezasının ilk taksitini ödemesi uyarasında bulundu. 

Savcılık Mendu’nun cezayı ödememesi durumunda 1 günü 20 liraya karşılık gelmek üzere hapse gireceğini belirterek, Mendu’nun 1250 gün cezaevinde kalabileceğini kaydetti. Savcılık ayrıca 1 günlük hapis cezası karşılığı Mendu’nun günde 2 -8 saat arasında kamuya yararlı işlerde de çalışabileceğini ifade ederek, Mendu’nun bu cezaları almaması için para cezasının ilk taksitini 30 gün içinde yatırması gerektiği uyarısında bulundu.


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