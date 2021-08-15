Cezaevinde 12 mahkum temizlik malzemelerinden çıkan gazdan etkilendi
Kütahya E Tipi Cezaevi'nde bir mahkumun su ısıtıcısının içerisindeki kireçleri temizlemek için tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu çıkan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya E Tipi Cezaevi'nde gece saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre bir mahkumun su ısıtıcının içerisine tuz ruhu ve çamaşır suyu koyarak, kireç temizliği yapmak isterken çıkan gaz nedeniye koğuştaki 12 kişi fenalaştı. 12 mahkum, cezaevi araçları ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavi altına alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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