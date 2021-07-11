Azerbaycan’da mahkum gazetecilere baskı sürüyor

Azerbaycan’da yaptıkları yolsuzluk haberleri nedeniyle hapis cezasını çekmekte olan gazetecilere her gün yeni baskı haberleri geliyor. Aralarında Polad Aslanov’un da bulunduğu gazetecilerin yattıkları cezaevlerinde suların kasıtlı olarak kesildiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2021 Pazar, 14:57
Azerbaycan’da mahkum gazetecilere baskı sürüyor
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Aslanov’un eşi Gulmira Aslanova, eşinin kendisine cezaevi yetkililerinin tutuklu arkadaşı Vusal Mirzayev’in ailesinden rüşvet talep edildiğini söylediğini belirtti. Ailenin verdiği rüşvetin Polad Aslanova’ya iade edildiği, karşılaştığı baskılar nedeniyle Mirzayev’in de açlık grevine başladığı kaydedildi. Mirzayev’in Başsavcılıktan bir temsilci kendisiyle görüşünceye kadar açlık grevini sürdüreceği öğrenildi.

Gülmira Aslanova tutukluların bulunduğu 1 numaralı cezaevinde suların kesildiğini, mahkumlara soğuk içecek kullanma yasağı getirildiğini de ifade etti. Aslanova tüm bunlardan eşi Polad Aslanov’un sorumlu olduğunu düşünen diğer mahkumların eşine diş bilediğini de vurguladı.


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