Cezaevinde firar skandalı
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir mahkûmun, tahliye zamanı gelen başka bir mahkûmun yerine geçerek firar ettiği öğrenildi. Kurum içerisinde 5 memur hakkında disiplin cezası verilirken esas sorumlu müdür için soruşturulma başlatılmaması dikkat çekti.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda uluslararası uyuşturucu kuryesi olmaktan ceza alan A. Muhammed adlı mahkûmun, aynı adı taşıyan ve tahliye olacak başta bir tutuklunun yerine geçerek firar ettiği öne sürüldü.
TBMM’de kabul edilen İnfaz Yasası’nın ardından 20 Nisan tarihinde Fas vatandaşı olduğu belirtilen hükümlü A. Muhammed, aynı adı taşıyan ve tahliye kararı verilen mahkûmun yerine geçti. Tahliye günü gelen esas hükümlünün, durumu dilekçe ile kuruma bildirmesi sonucu ortaya çıkan olayda, A. Muhammed’in emanette bulunan yüklü miktarda parasını almadığı da belirtildi.
Hükümlü A. Muhammed’in kimlik bilgileri, retina ve avuç izi kontrolü yapılmadan tahliye edildiği kaydedilirken bu işlemlerin kasıtlı olarak yapılmadığı, yapılsaydı firar olayının gerçekleşemeyeceği belirtildi.
Olayın ardından iki ayı aşkın süre geçmesine karşın firari bulunamadı. Kurumda çalışan 5 infaz koruma memuru hakkında idari ceza verilirken tahliye komisyonunda bulunan ve kurumda sorumlu olan müdürler hakkında soruşturma başlatılmadığı bildirildi.
‘KAYIT DIŞI GÖRÜŞ’ YAPILMIŞTI
Aynı cezaevinde, iş insanı Fettah Tamince’nin tutuklu olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da avukatlığını yapan Ahmet Kürşah Köhle ile dönemin Antalya Başsavcıvekili Gürkan Kütük’ün arasında bulunduğu 5 kişinin cezaevine kayıt dışı giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.
Halen görevde olan Antalya L TipiCezaevi Müdürü Tuncay Avanaş hakkında “cezaevine kayıt dışı girmelerini sağladıkları” gerekçesiyle dava açılmıştı.
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