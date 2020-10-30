Cezaevinden çıkan Halil Sezai Kadıköy'deki evine geldi
Tuzla'da komşusunu dövdüğü iddiasıyla 43 gündür tutuklu bulanan Halil Sezai Paracıkoğlu, tahliye olduktan sonra evine geldi. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 17 Eylül'de "Silahlı kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün çıktığı ilk duruşmada tahliye oldu.
43 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Paracıkoğlu, tahliye olmasının ardından Kadıköy'deki evine gitti. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
NE OLMUŞTU
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği iddiasıyla hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Paracıkoğlu, savunmasında beraatini talep etmişti. Hükmünü açıklayan Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi de "Silahla kasten yaralama", "Hakaret", "Gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi