Cezaevinden izinli çıktı, çay ocağında cinayet işledi
Fatih’te çay ocağında oturduğu esnada vurularak öldürülen Tarık Güldür’ün katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin cezaevinden izinli çıkıp cinayet işlediği ortaya çıktı.
Fatih Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak’ta geçen hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, sokakta bulunan bir çay ocağında oturan Tarık Güldür (43), içeri giren bir kişi tarafından vurularak yaralandı. Güldür hastaneye kaldırılırken, zanlı da olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken Tarık Güldür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP CİNAYET İŞLEMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından zanlının cinayeti işlemeden önce içeri girip "Tarık" diye bağırdığı ortaya çıktı. Çalışmalar sonucu kimliği belirlenen zanlının cezaevinden izinli çıkan Mahmut G. (60) olduğu öğrenildi. Polis, Mahmut G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
ZANLI TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, olayın şüphelisi olduğu belirlenen Mahmut G., silahıyla birlikte Eyüpsultan’da yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahmut G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- Çakıcı devam ediyor!
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge
Video Haberler
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
- Tüm uyarıları hiçe saydı! Yasak üstüne yasak çiğnedi
- Domuzun köpeklerle yemek kavgası kameraya yansıdı
- AKP'den tepki alan Mustafa Albayrak kendini savundu
- Markette 'vertigo krizi' geçiren kasiyeri son anda tuttu
- İstanbul'da baz istasyonu yüzünden tekme tokat kavga
- Tehdidin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken video
- Sokağa çıkma yasağı yorumu gündeme oturdu!
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- Çakıcı devam ediyor!
- İmamoğlu'ndan 'Alaattin Çakıcı' tepkisi
- İçişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 tedbirleri için genelge