Cezaevine girmek için otoyol bariyeri çaldı
Bayrampaşa'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. (36) ihbar üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıkan Eyüp A. kendisini gözaltına alan polislere "Sokaklarda yatıp kalkıyorum. Barınacak bir yerim yok. Demir bariyerleri cezaevine girmek için söküp çaldım" dedi.
Şüpheli Eyüp A. 2 Eylül saat 23.15 sıralarında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü. İhbar üzerine Eyüp A.'yı yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti.
Gözaltına alınan şüpheli Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Tahliye olduktan sonra iş bulamadım. Daha önce hurdacılık falan yapmıştım. Sokaklarda yatıp kalkıyorum. Barınacak bir yerim yok. Demir bariyerleri cezaevine girmek için söküp çaldım. Yaptıklarımdan pişman değilim." dediği öğrenildi.
BİLEREK HIRSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.
10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE KARŞI KARŞIYA
Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.
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