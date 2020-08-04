Cezaevlerinden salgın ile ilgili veri gelmiyor

04 Ağustos 2020 Salı, 06:00

Türkiye’de mart ayında başlayan koronavirüs salgını gerekçe gösterilerek tartışmalı bir infaz düzenlemesi hayata geçirilmişti. Ülke genelinde tedbirlere uyulmaması nedeniyle koronavirüs vakalarında artış yaşanacağı yönünde uyarılar yapılırken, cezaevlerindeki durumla ilgili bugün itibarıyla tam 48 gündür hiçbir verinin paylaşılmaması dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla bilgi edinme başvurusu yaparak, cezaevlerinde salgının ne durumda olduğunu sordu. Son vakalar hakkında resmi istatistiklerin paylaşılmasını talep eden İlgezdi’ye yanıtı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol verdi.

Salgının yayılım hızı ve vaka bilgilerini paylaşmayan Varol, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan Covid-19 pandemisi sonucunda, ülkemiz ceza infaz kurumlarındaki Covid-19 salgın hastalığına ilişkin talep etmiş olduğunuz bilgileri de içeren ‘Covid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları’ başlıklı bilgilendirme genel müdürlüğümüzün resmi sitesinde 17 Haziran tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.

Cezaevlerindeki durumla ilgili bilgilendirme yapılmamasına tepki gösteren İlgezdi, “Virüsün yayılması çok kolay olan cezaevleri ile ilgili sağlıklı bilgi alamıyoruz. Sürecin başından beri Adalet Bakanı’na cezaevlerindeki hasta sayısını şeffaf bir biçimde açıklama çağrısı yapıyoruz ancak halen gizleniyor. Bilgi edinme ve soru önergelerimize de yanıt verilmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘45 GÜNDE NE OLDU?’

Nisan ayında cezaevlerindeki koronavirüs hasta sayısının yüzde 606 oranında arttığını anımsatan İlgezdi, “Cezaevlerinde kaç koronavirüs vakası olduğu bilinmiyor ve açıklanmıyor. Vermiş olduğum bilgi edinme başvurusuna ‘17 Haziran’da açıkladık’ diye yanıt veriliyor. 45 gündür cezaevindeki Covid-19 verileri açıklanmıyor. 17 Haziran verisine göre 6 tutuklu veya hükümlü yaşamını yitirdi, virüs tanısı konulup iyileşen tutuklu ve hükümlü sayısı 374 olarak açısklandı. Aktif vaka sayısı ise 72 idi. 45 günde ne oldu” diye konuştu.