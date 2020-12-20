Cezalar rekora koşuyor

20 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Bütçenin önemli gelir kalemlerinden olan ve küresel Covid-19 salgın önemleri kapsamında maske kullanmama nedeniyle kesilen cezalarla popülerleşen hatta mahkemelik olan para cezaları, 2020 yılını rekor seviyede kapatmaya hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün merkezi hükümet bütçesiyle ilgili yayımladığı verilere göre yılın ilk 11 ayında bütçeye gelir olarak kaydedilen para cezaları toplamı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.5 artarak 14 milyar 383 milyon liraya ulaştı. 2020 yılı için 11 milyar 815 milyon lira olan başlangıç tahminini çoktan aşan bu rakam, geçen yılın tümünde elde edilen 14 milyar 377 milyon liralık tutarın da üstüne çıktı.

ORTALAMA 1.3 MİLYAR TL

Aylık ortalama cezanın 1.3 milyar TL olduğu göz önüne alındığında 2020 yılı toplamı 15.7 milyar TL olabilir. Para cezalarının detaylarına bakıldığında ise ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre idari para cezaları yüzde 46.4 artarak 8.2 milyar liraya çıkarken, vergi cezaları yüzde 13.7 düşerek 5.3 milyar TL, yargı para cezaları yüzde 16.3 düşerek 493.1 milyon lira oldu. Diğer para cezaları da yüzde 63 artışla 404.4 milyon liraya yükseldi.

Ayrıca geçen yılın ilk 11 ayında bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 1.57 olan toplam para cezaları bu yılın aynı döneminde yüzde 1.54 oldu.

Öte yandan merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki para cezalarının son 10 yıllık geçmişine bakıldığında, dikkat çekici bir büyüklüğe ulaşıldığı da görülüyor. Kasım 2020 itibarıyla son 10 yılda kesilen toplam para cezaları büyüklüğü 91.9 milyar liraya ulaştı.