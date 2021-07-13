28 Şubat davasında yeni gelişme! Yakalama kararı çıkartılacak
Yargıtay tarafından 28 Şubat davasında cezası onanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkartılacak ve haklarındaki hükmün infazı için sanıklar cezaevine konacak.
Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onamıştı.
YAKALAMA KARARI
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek. Yerel mahkemeye gönderilecek onanan cezanın ardından ceza alan sanıklar hakkında cezanın 3 yıldan fazla olması nedeniyle yakalama kararı çıkartılacak.
Yakalama kararının ardından haklarındaki hükmün infazı için sanıkların cezaevine konacağı iddiası gündeme geldi.
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkındaki mahkumiyet kararlarını onamıştı.
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