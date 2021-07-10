Cezayir'de trafik kazası: 18 ölü, 11 yaralı
Cezayir'in Konstantin kentinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Cezayir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Konstantin kentinde ağır yük kamyonu ile bir minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Olay yerinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirmesiyle ölü sayısının 18'e yükseldiği ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerden 11'inin kadın, 6'sının çocuk, 1'inin erkek olduğu, yaralı sayısının ise 11 olduğu belirtildi.
Ölenlerden 4'ünün aynı aileden olduğu ifade edildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi alınamazken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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