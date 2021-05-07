CFWIJ Nisan ayı raporunu yayımladı: Türkiye ilk sırada

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:34

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), Nisan ayında kadın gazetecilerin maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin raporunu yayımladı. CFWIJ, bu ayki raporunda da gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları tehdit, saldırı ve cinsel taciz vakalarına işaret etti.

51 KADIN GAZETECİYE ŞİDDET

CFWIJ’in verilerine göre, Nisan ayında 51 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir kadın gazetecinin katledildiğine dikkat çekilen raporda, en çok hak ihlali yaşanan 3 ülke Türkiye, Rusya ve ABD olarak sıralandı. Yine raporda, Nisan ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok yargı yoluyla taciz vakasının görüldüğü kaydedildi.

İLK SIRADA TÜRKİYE

Raporla kayıt altına alınan gazetecilere yönelik şiddet, tehdit veya taciz vakalarında birinci sırada Türkiye yer aldı. Türkiye’de toplam 21 kadın gazetecinin fiziksel saldırıya maruz kaldığına işaret edilirken, son bir ay içerisinde ise 8 gazetecinin çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktığı aktarıldı.

CFWIJ açıklamasında şunlara değindi:



51 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.

ABD’de bir kadın gazeteci öldürüldü.

En çok vaka kaydedilen 3 ülke Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu.

Nisan ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok yargı yoluyla taciz vakası kaydedildi.

Türkiye, kadın gazetecilere yönelik kaydettiğimiz şiddet, tehdit veya taciz vakalarında birinci sırada yer aldı.

Türkiye’de toplam 21 kadın gazeteci fiziksel saldırıya maruz kaldı.

Türkiye’de son bir ay içerisinde 8 kadın gazeteci çeşitli suçlamalarla hakim karşısına çıktı.