Chadwick Boseman'in menajeri oyuncunun kanser olduğunu neden gizlediğini açıkladı
Geçen ay kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden "Kara Panter" (Black Panther) filminin yıldızı Chadwick Boseman'in hastalığı neden sakladığını menajeri anlattı.
"Kara Panter" (Black Panther) filminin yıldızı Chadwick Boseman 28 Ağustos Cuma günü 43 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybetti.
Hastalık tanısı 2016'da konulan Boseman'in kanser olduğunu, beyaz perdedeki kardeşi Letitia Wright dahil pek çok kişi bilmiyordu.
Dokunaklı anma konuşmasında Boseman'in set arkadaşı Wright şu ifadeleri kullanmıştı:
"Keşke hoşça kal diyebilseydim, sana birkaç kez mesaj attım fakat gerçekten meşgul olduğunu düşünmüştüm. Bu kadar çok şeyle baş ettiğini bilmiyordum."
The Hollywood Reporter'a göre, yalnızca "çok yakın" arkadaş çevresi ve Boseman'ın ekibi aktöre konan tanıdan haberdardı.
'ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ DERSLERE DAYANIYOR'
Boseman'ın menajeri Michael Greene, oyuncunun daha fazla kişiye söylememesinin nedenini açıkladı.
Bunun kısmen Boseman'ın annesi Carolyn'den öğrendiği derslere dayandığını söyleyen Greene şu ifadeleri kullandı:
"Annesi ona hep insanları kendisi için telaşlandırmamayı öğretti.
Aynı zamanda herkesin bu işte bir şeylerle kafayı bozduğunu hissediyordu ve çok ama çok kapalı bir kişiydi."
Greene yakında yayımlanacak Netflix filmi "Ma Rainey’s Black Bottom" hakkında da konuştu ve Boseman'ın çekimler sırasında "ciddi acı" duyduğunu söyledi.
"Ma Rainey's Black Bottom'da" Viola Davis de rol alıyor. Film 1920'lerde siyah sanatçıların maruz kaldığı ırkçı sömürüye ve kurumsal baskıyla mücadele etme çabasına ışık tutuyor.
Kaynak: Independent Türkçe
Video Haberler
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
- Bunun adı sosyal rezalet! Görüntüler büyük tepki topladı
- Ankara'da 1 kişinin öldüğü yol verme kavgası kamerada
- Bodrum’da turist tacizine başkan isyan etti
- Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan Karşıyaka marşı
- İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” trafik magandası
- Polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı
- Dehşet anı kamerada! Önce taciz, sonra kapkaç
- Buz adamdan buz fanusta rekor denemesi
- Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi... Ölüme son sürat!