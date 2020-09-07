Chadwick Boseman'in menajeri oyuncunun kanser olduğunu neden gizlediğini açıkladı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 16:07

"Kara Panter" (Black Panther) filminin yıldızı Chadwick Boseman 28 Ağustos Cuma günü 43 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybetti.

Hastalık tanısı 2016'da konulan Boseman'in kanser olduğunu, beyaz perdedeki kardeşi Letitia Wright dahil pek çok kişi bilmiyordu.

Dokunaklı anma konuşmasında Boseman'in set arkadaşı Wright şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keşke hoşça kal diyebilseydim, sana birkaç kez mesaj attım fakat gerçekten meşgul olduğunu düşünmüştüm. Bu kadar çok şeyle baş ettiğini bilmiyordum."

The Hollywood Reporter'a göre, yalnızca "çok yakın" arkadaş çevresi ve Boseman'ın ekibi aktöre konan tanıdan haberdardı.

'ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ DERSLERE DAYANIYOR'

Boseman'ın menajeri Michael Greene, oyuncunun daha fazla kişiye söylememesinin nedenini açıkladı.

Bunun kısmen Boseman'ın annesi Carolyn'den öğrendiği derslere dayandığını söyleyen Greene şu ifadeleri kullandı:

"Annesi ona hep insanları kendisi için telaşlandırmamayı öğretti.

Aynı zamanda herkesin bu işte bir şeylerle kafayı bozduğunu hissediyordu ve çok ama çok kapalı bir kişiydi."

Greene yakında yayımlanacak Netflix filmi "Ma Rainey’s Black Bottom" hakkında da konuştu ve Boseman'ın çekimler sırasında "ciddi acı" duyduğunu söyledi.

"Ma Rainey's Black Bottom'da" Viola Davis de rol alıyor. Film 1920'lerde siyah sanatçıların maruz kaldığı ırkçı sömürüye ve kurumsal baskıyla mücadele etme çabasına ışık tutuyor.

Kaynak: Independent Türkçe