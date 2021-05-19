Charles Grodin yaşamını yitirdi
Ünlü aktör, yazar ve sunucu Charles Grodin yaşamını yitirdi. Grodin, Rosemary'nin Bebeği, Midnight Run gibi filmlerle ses getirmişti.
86 yaşındaki ünlü oyuncu Charles Grodin'den kötü haber geldi. Aynı zamanda yazar ve talk show sunucusu da olan TV efsanesi Grodin yaşamını yitirdi.
Acı haberi oğlu Nicholas verdi. The New York Times'a açıklama yapan Nicholas Grodin babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun unutulmaz filmleri arasında "Midnight Run", "The Woman in Red", "Heaven Can Wait" sayılabilir.
Midnight Run'da Robert de Niro ile boy gösteren Grodin, Polanski'nin Rosemary'nin Bebeği filminde de başroldeydi. King Kong'un 1976 versiyonunda da gördüğümüz ünlü oyuncu The Great Muppet Caper, Dave ve Clifford'da da oynadı.
Broadway'de de boy gösteren Grodin "Same Time, Next Year" ile uzun yıllar sahnelerde kaldı.
Radyo ve TV geçmişi de dolu dolu olan ünlü oyuncu FX dizisi Louie gibi birçok yapımın senaryosunu yazdı.
Kaynak: Haber Global
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