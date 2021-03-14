Charlie Hebdo’nun Meghan Markle karikatürü tartışma yarattı

14 Mart 2021 Pazar, 12:17

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun, Meghan Markle'yi George Floyd ve Kraliçe İkinci Elizabeth'i eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin olarak betimleyen karikatürü tartışma yarattı.

Derginin başlığında “Meghan neden Buckingham’ı terk etti” sorusu sorulurken Kraliçe’nin dizi altında nefes alamayan Markle, “Çünkü artık nefes alamıyorum” yanıtını veriyor.

Guardian’da yer alan habere göre, ırkçılık karışıtı Runnymede Trust düşünce kuruluşu yöneticisi Halima Begum, karikatürle ilgili, “Her anlamda yanlış” açıklamasında bulundu. Begum ifadelerini, "Bu karikatür sınırları zorlamıyor, kimseyi güldürmüyor veya ırkçılığa meydan okumuyor. Sorunları küçümsüyor ve rahatsızlık veriyor" şeklinde sürdürdü.

İnsider’da yer alan habere göre, İngiliz aktivisit grup Black and Asian Lawyers For Justice (Siyah ve Asyalı Hukukçular İçin Adalet) ise George Floyd travmasının kâr amaçlı kullanması nedeniyle eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Sussex Dükü Prens Harry ve Meghan Markle İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıktan sonra, Oprah Winfrey'e özel röportaj vermişti. Markle, röportajda intihar etmeyi düşündüğünü söylemiş, Prens Harry bebeğin ten renginin nasıl olacağına dair sorular aldıklarını ifade etmişti.



