Chelsea, İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon
İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde Reading'i 5-0 mağlup eden Chelsea, toplamda dördüncü şampiyonluğuna ulaştı.
İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde Reading'i konuk eden Chelsea, 5-0'lık skorla galibiyete ulaştı ve 57 puanla şampiyonluğa ulaştı. Londra ekibi ligi üst üste ikinci, toplamda dördüncü kez şampiyon olarak tamamladı. Chelsea'nin gollerini 2. dakikada Melanie Leupolz, 43. ve 57. dakikalarda Fran Kirby, 71. dakikada Samantha Kerr ve 75. dakikada Erin Cuthbert kaydetti.
Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City ise West Ham United'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen 55 puanda kaldı ve şampiyonluğa ulaşamadı.
Bu sezon ayrıca Lig Kupası'nı da müzesine götüren ve Emma Hayes'in çalıştırdığı Chelsea, 16 Mayıs Pazar günü saat 22:00'de İsveç'in Göteborg kentinde oynanacak olan UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona ile karşıya gelecek.
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