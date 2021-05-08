Chelsea, Manchester City'nin şampiyonluk kutlamasını erteledi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 22:05

İngiltere Premier Ligi'nin 35. haftasında Chelsea, deplasmanda Manchester City'i 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti ve rakibinin bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

Karşılaşmada gol perdesini 44. dakikada Manchester City'i 1-0 öne geçiren Raheem Sterling açtı. Devre arasına ev sahibi Manchester City'nin üstünlüğüyle girilirken, 63. dakikada Hakim Ziyech Chelsea adına skoru eşitledi. Karşılaşmanın beraberlikle biteceği düşünülürken 90. dakikada sahneye çıkan Marcos Alonso, Chelsea'yi 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla tamamlandı.

Manchester City bu skorla 80 puanla lider olduğu Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etme fırsatını bu maçlık teperken, Chelsea ise puanını 64'e yükselterek üçüncü sıraya yerleşti. City, 67 puanla ikinci sırada bulunan Manchester United'ın yarın deplasmanda Aston Villa'ya kaybetmesi durumunda son dört sezonda üçüncü, tarihinde ise yedinci şampiyonluğuna ulaşacak.