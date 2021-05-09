Selçuk Dereli: "Galatasaray final maçlarının takımıdır"

09 Mayıs 2021 Pazar, 00:00

Ligin 40. haftasında oynanan, zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş ve MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarının ardından eski hakem Selçuk Dereli, görüşlerini cumhuriyet.com.tr'ye aktardı.

Öncelikle 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona eren derbi hakkında Selçuk Dereli şu yorumlarda bulundu:

"Derbi maçlarının sonuçlarının ne olacağı çok fazla kestirilemez. Beşiktaş açısından da, Galatasaray açısından da bu maç çok önemliydi. Beşiktaş bu maçı kazansa şampiyonluk yolunda çok ciddi bir avantaj elde edecekti ama Galatasaray ona bu şansı vermedi. Galatasaray maçı kazandı ve şampiyonluk şansını da ciddi anlamda devam ettirdi. Son iki haftada kıran kırana mücadeleler olacak. Şampiyonluk yarışı son iki haftaya taşındı diyebiliriz. Bence kilidi çözecek maç Beşiktaş'ın 11 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç olacak. Beşiktaş eğer orada 3 puanı alırsa, ciddi bir avantaj elde etmiş olacak gibi görünüyor ama eğer salı günü Karagümrük karşısında kaybederse, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın kazanması halinde, yarış son haftaya taşınacak gibi duruyor. Şu an her şey olabilir."

Dereli, son dakikalarda Enner Valencia'nın attığı golle küme düşme hattında bulunan MKE Ankaragücü karşısında 2-1 öne geçen Fenerbahçe için: "Şampiyonluk yarışında ben de varım, dedi" yorumunda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KİLİDİ ÇÖZECEK MAÇ BEŞİKTAŞ-KARAGÜMRÜK MAÇI OLACAK"

Selçuk Dereli, şampiyonluk yarışı için, "Bence şampiyonluk yolundaki kilit maç Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynayacağı maç. Tabii ki Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da o günkü maçlarını kazanması gerekiyor. Şampiyonluk yolunda düğümü çözecek maçlar salı günü oynanacak maçlar bence. Beşiktaş, Karagümrük'e kaybederse ciddi anlamda bir darbe yer. Şampiyonluk yolundaki en önemli maçın bu maç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Dereli, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı penaltıların doğru karar olduğunu vurgularken, Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyon hakkında da yorumda bulundu:

"İki penaltı kararını da doğru buluyorum. Cüneyt Çakır ilkinde VAR uyarısıyla penaltıyı verdi. İlk penaltı da, ikinci penaltı da bence doğruydu. Maçta ciddi bir hakem hatası olarak sadece yardımcı hakem Bahattin Duran'ın yaptığı hatayı söyleyebilirim. Galatasaray'ın Arda Turan ile bulduğu golden önce top aut'a çıkmamıştı, top içerideyken aut kararı verdi ve aut atışı kullanıldı. Devamında da Galatasaray golü buldu. Dolayısıyla Bahattin Duran'ın orada çok ciddi bir hata yaptığını söyleyebilirim. Ankaragücü-Fenerbahçe maçında da ilk yarıda tartışılan bir penaltı pozisyonu vardı. Ozan Tufan'ın eliyle oynadığı düşünülerek penaltı beklentisine girildi fakat ben o pozisyonu sonradan tekrar izlediğimde penaltı olmadığını düşündüm. Ozan Tufan, kolunu saklıyor. Dolayısıyla orada penaltı verilmemesinin doğru olduğunu düşünüyorum." diye belirtti.

Dereli, maçın başında Beşiktaş'ın defans oyuncusu Welinton'ın attığı golün ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edilmesini doğru bulduğunu, hemen ardından gelen Babel'in golünde ise ofsayt olmadığını söyledi.

"GALATASARAY FİNAL MAÇLARININ TAKIMIDIR, BEŞİKTAŞ İSE O STRESİ TAŞIYAMADI"

"Derbide Galatasaray çok üstün oynadı. Galatasaray böyle final maçlarının takımıdır, heyecanı yüksek maçlardan başarı elde etmesini bilir. Burada tabii Fatih Terim farkı da ortaya çıktı. Beşiktaş o heyecanı, o stresi taşıyamadı. Beşiktaş sezonun en kötü maçını oynadı diyebiliriz. Kasımpaşa maçında da kötü oynamıştı. Galatasaray bugün belki 1 gol daha bulmuş olsaydı, averaj farkı noktasında da öne geçmiş olacaktı."

"EMRE BELÖZOĞLU TAKIMI ÇOK İYİ MOTİVE EDİYOR"

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıdaki oyunu arasındaki fark sorulduğunda "Emre Belözoğlu farkı" yorumunu yapan Dereli, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Burada Emre Belözoğlu'nu kutlamak gerekiyor. Takımı soyunma odasında çok iyi motive ediyor. Son ana kadar maçı kovalıyorlar ve son dakikada golü buluyorlar. Son anlarda buldukları bu gollerle de şampiyonluk yarışındayım diyorlar. Dolayısıyla bu şansı son iki haftaya taşıdılar. Fenerbahçe bu durumda avantajlı duruma geçti diyebiliriz."



