Manchester City taraftarı: "İstanbul, biz geliyoruz!"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 19:18

29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea'nin bu akşam karşılaştığı Premier Lig maçı öncesi, karşılaşmayı kazanırsa lig şampiyonluğunu ilan edecek olan ev sahibi Manchester City'nin taraftarları stat dışında toplandı.

Etihad Stadyumu'nun önünde toplanan mavi-beyazlı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan finalin provası niteliğindeki bu maç öncesinde finale atıfta bulunarak "İstanbul, biz geliyoruz" tezahüratı yaptı.

80 puanla Premier Lig lideri olan Manchester City, bu akşam Chelsea karşısında galip gelmesi halinde yedinci lig şampiyonluğunu ilan edecek. City, ikinci sıradaki Manchester United'ın 13 puan farkla önünde yer alıyor. Chelsea ise 61 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Stat dışında toplanan taraftarların tezahüratından bir görüntü: