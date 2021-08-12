Chelsea, Romelu Lukaku’yu kadrosuna kattı
Premier Lig takımlarından Chelsea, Inter’den eski oyuncusu Romelu Lukaku’yu transfer ettiğini açıkladı.
UEFA Süper Kupa’da dün Villareal’i penaltı atışlarından mağlup ederek şampiyon olan Chelsea, bu sezonki ikinci transferini yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada Romelu Lukaku ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Bu transferle birlikte Belçikalı yıldız, ikinci kez Chelsea’ye transfer oldu.
“GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”
Transferin ardından açıklamalarda bulunan Lukaku şunları söyledi, “Bu harika kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için uzun bir yolculuk oldu. Buraya ilk geldiğimde öğrenecek çok şeyi olan bir çocuktum.
Daha fazla deneyim sahibi ve daha olgun bir şekilde geri dönüyorum. Bu kulüple olan ilişkim benim için çok şey ifade ediyor.
Geri dönüp daha fazla şampiyonluk kazanmak için takıma yardım etmeye çalışacağım için çok mutluyum."
İtalya Serie A’da geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan İnter’de Belçikalı yıldız 44 maça çıkarken 30 gol ve 11 asistle oynamıştı.
Chelsea'nin paylaşımı:
Welcome home, @RomeluLukaku9. ??#LukWhosBack pic.twitter.com/P43CAIVqfU— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Kulede toplu Seks buluşması
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı