Chelsea, Romelu Lukaku’yu kadrosuna kattı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 20:18

UEFA Süper Kupa’da dün Villareal’i penaltı atışlarından mağlup ederek şampiyon olan Chelsea, bu sezonki ikinci transferini yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada Romelu Lukaku ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bu transferle birlikte Belçikalı yıldız, ikinci kez Chelsea’ye transfer oldu.

“GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Lukaku şunları söyledi, “Bu harika kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için uzun bir yolculuk oldu. Buraya ilk geldiğimde öğrenecek çok şeyi olan bir çocuktum.

Daha fazla deneyim sahibi ve daha olgun bir şekilde geri dönüyorum. Bu kulüple olan ilişkim benim için çok şey ifade ediyor.

Geri dönüp daha fazla şampiyonluk kazanmak için takıma yardım etmeye çalışacağım için çok mutluyum."

İtalya Serie A’da geçtiğimiz yıl şampiyonluğa ulaşan İnter’de Belçikalı yıldız 44 maça çıkarken 30 gol ve 11 asistle oynamıştı.

Chelsea'nin paylaşımı: