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44. dakikada Chelsea’nin stoperi Rudiger, Villareal’de Pino’yu sert bir müdahaleyle durdurdu. Rudiger’in müdahalesinin ardından Villarealli oyuncular kırmızı kart beklerken maçın hakemi Karasev, Alman oyuncuya sarı kart gösterdi. Maçın ilk yarısına 3 dakika eklenirken devreye Chelsea’nin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
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Maçın son bölümüne girilirken Chelsea kalesindeki baskısını artıran ve beraberlik golü arayan Villareal, eşitlik sayısını 73. dakikada buldu. Villareal’in sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Dia’nın çevirdiği topu Moreno, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-1’e geldi.
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