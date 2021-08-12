<p>Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Chelsea ve Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Villareal Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’teki Windsor Park’ta karşı karşıya geldi.<br></p>
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Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Chelsea ve Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Villareal Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’teki Windsor Park’ta karşı karşıya geldi.

<p>Chelsea’nin kontrolünde başlayan ve ağırlıklı olarak Villareal’in yarısı sahasında geçen ilk 15 dakikada İngiliz ekibi Hakim Ziyech’le gol pozisyonları bulsa da fırsatları değerlendiremedi.&nbsp;<br></p>
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Chelsea’nin kontrolünde başlayan ve ağırlıklı olarak Villareal’in yarısı sahasında geçen ilk 15 dakikada İngiliz ekibi Hakim Ziyech’le gol pozisyonları bulsa da fırsatları değerlendiremedi. 

<p>22. dakikada Marcos Alonso’nun savunma arkasına gönderdiği topu Kai Havertz ceza sahasına çevirdi ve boş pozisyonda olan Hakim Ziyech Chelsea’yi öne geçiren golü kaydetti.<br></p>
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22. dakikada Marcos Alonso’nun savunma arkasına gönderdiği topu Kai Havertz ceza sahasına çevirdi ve boş pozisyonda olan Hakim Ziyech Chelsea’yi öne geçiren golü kaydetti.

<p>Golden iki dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Pino’nun ceza sahasına çevirdiği topu Marcos Alonso uzaklaştırırken Villarealli oyuncular penaltı bekledi. Maçın hakemi Sergei Karasev, oyunu devam ettirirken pozisyona ilişkin VAR’dan uyarı gelmedi.<br></p>
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Golden iki dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Pino’nun ceza sahasına çevirdiği topu Marcos Alonso uzaklaştırırken Villarealli oyuncular penaltı bekledi. Maçın hakemi Sergei Karasev, oyunu devam ettirirken pozisyona ilişkin VAR’dan uyarı gelmedi.

<p>Karşılaşmanın 39. dakikasında Chelsea’de Hakim Ziyech sakatlandı. Omzundan sorun yaşayan Faslı oyuncu maça devam edemezken yerini Pulisic’e bıraktı.<br></p>
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Karşılaşmanın 39. dakikasında Chelsea’de Hakim Ziyech sakatlandı. Omzundan sorun yaşayan Faslı oyuncu maça devam edemezken yerini Pulisic’e bıraktı.

<p>44. dakikada Chelsea’nin stoperi Rudiger, Villareal’de Pino’yu sert bir müdahaleyle durdurdu. Rudiger’in müdahalesinin ardından Villarealli oyuncular kırmızı kart beklerken maçın hakemi Karasev, Alman oyuncuya sarı kart gösterdi. Maçın ilk yarısına 3 dakika eklenirken devreye Chelsea’nin 1-0 üstünlüğüyle girildi.<br></p>
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44. dakikada Chelsea’nin stoperi Rudiger, Villareal’de Pino’yu sert bir müdahaleyle durdurdu. Rudiger’in müdahalesinin ardından Villarealli oyuncular kırmızı kart beklerken maçın hakemi Karasev, Alman oyuncuya sarı kart gösterdi. Maçın ilk yarısına 3 dakika eklenirken devreye Chelsea’nin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

<p>İkinci yarıya daha etkili başlayan Villareal, 51. dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Mendy’nin kısa düşen pasında topla buluşan Gerard Moreno direğe takıldı.</p>
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İkinci yarıya daha etkili başlayan Villareal, 51. dakikada beraberlik golüne yaklaştı. Mendy’nin kısa düşen pasında topla buluşan Gerard Moreno direğe takıldı.

<p>Karşılaşmanın ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergileyen Chelsea’de Thomas Tuchel, 65. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Alman teknik adam Kante, Werner ve Zouma’yı kenara alırken Jorginho, Mount ve Chrisitensen’i oyunda dahil etti.</p>
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Karşılaşmanın ikinci yarısında daha kontrollü bir oyun sergileyen Chelsea’de Thomas Tuchel, 65. dakikada 3 oyuncu birden değiştirdi. Alman teknik adam Kante, Werner ve Zouma’yı kenara alırken Jorginho, Mount ve Chrisitensen’i oyunda dahil etti.

<p>Maçın son bölümüne girilirken Chelsea kalesindeki baskısını artıran ve beraberlik golü arayan Villareal, eşitlik sayısını 73. dakikada buldu. Villareal’in sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Dia’nın çevirdiği topu Moreno, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-1’e geldi.<br></p>
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Maçın son bölümüne girilirken Chelsea kalesindeki baskısını artıran ve beraberlik golü arayan Villareal, eşitlik sayısını 73. dakikada buldu. Villareal’in sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Dia’nın çevirdiği topu Moreno, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi ve skor 1-1’e geldi.

<p>Karşılaşmanın normal süresinin kalan bölümünde iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve maç uzatmalara gitti.<br></p>
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Karşılaşmanın normal süresinin kalan bölümünde iki takımda birbirine üstünlük kuramadı ve maç uzatmalara gitti.

<p>Dengeli başlayan ilk uzatmada Pulisic, 98. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasına çevrilen topu önünde bulan Pulisic, düzgün bir vuruş yaparken top az farkla auta çıktı.&nbsp;<br></p>
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Dengeli başlayan ilk uzatmada Pulisic, 98. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasına çevrilen topu önünde bulan Pulisic, düzgün bir vuruş yaparken top az farkla auta çıktı. 

<p>İkinci uzatma devresinde de etkili oyununu sürdüren Chelsea, Mason Mount’la gola yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından İngiliz oyuncunun çektiği şutu çıkartan Asenjo, gole izin vermedi.&nbsp;<br></p>
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İkinci uzatma devresinde de etkili oyununu sürdüren Chelsea, Mason Mount’la gola yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından İngiliz oyuncunun çektiği şutu çıkartan Asenjo, gole izin vermedi. 

<p>İkinci uzatma devresinde de takımlar üstünlük golünü bulamazken Chelsea'de 119. dakikada kaleci değişimi yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Mendy, yerini penaltı atışları için Kepa'ya bıraktı.</p>
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İkinci uzatma devresinde de takımlar üstünlük golünü bulamazken Chelsea'de 119. dakikada kaleci değişimi yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Mendy, yerini penaltı atışları için Kepa'ya bıraktı.

<p>Penaltı atışlarında rakibini mağlup etmeyi başaran Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Süper Kupası'nı da kazanarak yeni sezona kupayla başladı.</p>
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Penaltı atışlarında rakibini mağlup etmeyi başaran Chelsea, Şampiyonlar Ligi’nin ardından UEFA Süper Kupası'nı da kazanarak yeni sezona kupayla başladı.

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