Chelsea'nın eski yıldızı Michael Ballack'in oğlu vefat etti

Chelsea'de dört sezon forma giyen Michael Ballack'in oğlu geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:41
Chelsea'nın eski yıldızı Michael Ballack'in oğlu vefat etti
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Chelsea'nin eski yıldızı Michael Ballack, 18 yaşındaki oğlunun vefatıyla sarsıldı.

The Mirror'un haberine göre Michael Ballack'in oğlu Emilio Portekiz'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Ayrıca haberde 18 yaşındaki gencin Perşembe sabahı saat 02.00 sıralarında hayatını kaybettiği ve kazaya dair detayların henüz belli olmadığı belirtildi.

2000'li yıllara damga vuran Michael Ballack, Bayer Leverkusen, Bayern Münih ve Chelsea'de de forma giydi.

Alman futbolcu Michael Ballack, üç kez Almanya'nın en iyi futbolcusu seçildi.


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