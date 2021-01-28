Chelsea'nin sahibi Abramovic'e yaptırım

28 Ocak 2021 Perşembe, 12:40

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny’nin Rusya’ya döndükten sonra tutuklanmasına somut bit tepki verilmesini isteyen İngiliz milletvekilleri, Chelsea’nin sahibi Roman Abramovic ve Everton’ın hissedarlarından Alisher Usmanov'a yaptırım uygulanmasını istedi.



Telegrap’ta yer alan haberde, İngiliz milletvekillerinin Alexei Navalny’ne gösterilen desteğin somut bir eyleme dönüşmesini istediği ifade edildi. Milletvekilleri, 2003 yılından beri Premier Lig kulübü Chelsea’nin sahibi ve bir diğer Premier Lig ekibi Everton’ın yüzde 14.5 hissesini sahip olan Alisher Usmanov’ın sahip olduğu hisselere ilişkin yaptırım uygulanmasını istedi. İşçi Partisi’nin eski bakanlarından Dame Margaret, Avam Kamarası’nda Dışişleri Bakanı Wendy Morton’ın yanıtlaması için yaptığı konuşmasında, "Alexei Navalny'ye desteğimizi göstermenin en iyi yolu konuşmak değil, soruşturma ve yaptırım uygulamak. Navalny, daha önce Rusya dışında yaşayan kelptokratlara karşı yaptırım uygulanmasını istedi. Abramovic ve Usmanov, İngiliz kulüpleriyle bağlantıları var ve önemli bir servete ve mülke sahipler. Navalny, yaptırımların işe yaramadığını çünkü Batı’nın insanlara para karşılığında yaptırım uygulamaktan kaçındığını söyledi. Bunlar doğru mu?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Wendy Morton yanıt olarak şunları söyledi: "Rusya'da insan haklarını ve sivil toplumu korumaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Daha fazla yaptırım için tüm seçenekleri düşünüyoruz ancak daha önce söylediğim gibi bu konu hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz.‘’

VİZE BAŞVURUSU GERİ ÇEKMİŞTİ

Chelsea’nin sahibi Roman Abramovic, 2018 yılında yapmış olduğu vize başvurusunda değerlendirme sürecinin uzamasından dolayı başvurusunu geri çekmişti. Yaklaşık üç yıldır Chelsea’nin evinde oynadığı maçlarda stadyuma gidemeyen Abramovic’in Chelsea’nin stadı Stamford Bridge’i yenilemek için yapmış olduğu başvuru da askıya alınmıştı.