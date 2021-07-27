Chievo Verona, amatör lige düşürüldü

27 Temmuz 2021 Salı, 07:38

İtalya Serie B ekibi Chievo Verona, finansal sorunlar nedeniyle iflas ederek amatör lige düştü. Yaşadığı finansal krizden kötü etkilenen kulüp, gelecek sezonda amatör lig olan Serie D'de sahaya çıkacak.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre vergi borçları nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertli kulübün ligden düşme kararına yaptığı itiraz, İtalya Futbol Federasyonu tarafından reddedildi. Bu karara göre son olarak 2018-19 sezonunda Serie A'da mücadele eden kulübün profesyonel liglerdeki mücadelesi, yeniden üst liglere yükselene dek sona erdi. Fiili olarak iflas eden Chievo Verona'nın eski yerine dönebilmesi için, iki lig birden yükselmesi gerekecek.

Federasyon, ayrıca Serie B'den düşürülen Chievo'nun yerine geçtiğimiz sezon aynı ligden düşen Cosenza'nın mücadele etmesine karar verdi.

1929'da kurulan "Uçan Eşekler" lakaplı kulüp, bir Serie B, bir Serie C1, bir Serie C2 ve bir Bölgelerarası Kupa'yı müzesinde barındırıyor.