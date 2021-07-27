TOKYO 2020 | Yasemin Ecem Anagöz, son 16'da
Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turuna yükseldi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde mücadele eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, son 16 turuna çıktı.
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakaların ilk turunda Yasemin Ecem Anagöz, Kanadalı Stephanie Barrett ile karşılaştı.
İlk seti 26-24 kaybederek 2-0 geri düşen Yasemin Ecem, sonraki setleri 23-18, 29-27, 28-26 aldı ve maçı 6-2 kazandı. Bu sonuçla 2. tura yükselen milli sporcu, son16 tur müsabakasına TSİ 07.15'te çıkacak.
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