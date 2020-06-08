08 Haziran 2020 Pazartesi, 10:11

Hint sinemasının ünlü ismi Chiranjeevi Sarja 39 yaşında hayata veda etti. Hindistan’da 20’den fazla filmde rol alan ve Amma I Love You filmiyle şöhrete kavuşan Sarja'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Karnataka Valisi B.S. Yediyurappa, oyuncunun ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ünlü sanatçı Chiranjeevi Sarja’nın kalp krizi geçirdiğini haberini duyduğumda şoka girdim. Henüz 39 yaşındayken yaşama gözlerini duymak şok edici. Dualarım ailesiyle” dedi.