Chomsky: ABD felakate koşuyor!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:52

Dil bilimci ve filozof Noam Chomsky, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği gibi konularda alınan yanlış kararlardan dolayı felakete koştuğunu söyledi.

Euronews'ten Yalçın Ademoğlu'nun haberine göre salgın nedeniyle iki aydır evinden çıkmayan 91 yaşındaki düşünür, Beyaz Saray'ın sadece "seçim tarihlerine odaklanmış ve kendi çıkarlarını düşünen bir megaloman sosyopat" tarafından yönetildiğini söyledi.

Chomsky, göreve gelmesinden itibaren genel sağlık yasasını iptal eden Trump'ın salgının önüne geçebilecek tüm uyarı sistemlerini de rafa kaldırarak ülkenin hastalığa hazırlıksız yakalanmasına neden olduğunu söyledi.

İklim krizine de dikkat çeken Chomsky, pandeminin ne kadar tehlikeli olursa olsun bir şekilde atlatılacağını ancak iklim değişikliğinin sonuçlarının çözümsüz olduğunu ifade etti.

ABD'nin iklim anlaşmasından çıkarak felaketin daha da büyümesine neden olabileceğini söyleyen Chomsky, ilerleyen günlerde bu krize karşı mücadele veren güçlerin daha da somutlaşacağını ifade etti.