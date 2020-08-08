CHP, 37. olağan kurultayın ardından ilk PM toplantısını bugün yapıyor

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üyelere yapacağı sunuş konuşmasının tek gündem olduğu PM toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin parti kuracağı iddialaryla ilgili bir mesaj verebileceği belirtiliyor.

PANDEMİ ÖNLEMİ ALINACAK

CHP’nin 37. olağan kurultayının ardından oluşan yeni PM’nin ilk toplantısı bugün parti genel merkezinde toplanacak. İlk PM toplantısı öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığındaki PM üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek.

MYK AÇIKLANACAK

PM toplantısı için koronavirüs salgını nedeniyle özel tedbirler alınacak. PM toplantısı sırasında ziyaretçi yasağı uygulanacak ve PM üyeleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak toplantıya katılacak. PM toplantısına başkanlık edecek CHP lideri Kılıçdaroğlu, üyelere sunuş konuşması yapacak.

Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin parti kuracağına ilişkin iddialar üzerine kamuoyunda bir süredir devam eden tartışmalarla ilgili de bir değerlendirme yapması bekleniyor. MYK’de kimlerin yer alacağı ve nasıl bir yapıda oluşacağı merak edilirken, Kılıçdaroğlu’nun MYK’yi bugün ya da yarın açıklayacak. Selin Sayek Böke ve Bülent Tezcan’ın MYK’de yer alacağı dile getiriliyor.