CHP 98. yılını kutluyor: Kaftancıoğlu'ndan çarpıcı mesaj

09 Eylül 2021 Perşembe, 11:13

CHP'nin 98’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Taksim Meydanı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve partililerle birlikte Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.





"SÖZ VERİYORUZ"

Sözlerine, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız" diye başlayan Canan Kaftancıoğlu, şunları dile getirdi:

"Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin emperyalizm karşısındaki kararlığını, Kuvay-ı Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 98'inci kuruluş yıldönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz. Yegâne amacımız, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa etmektir. İlke ve devrimleriniz ile 'İkinci Yüzyıla Çağrı' beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında, ülkemizi, işaret ettiğiniz gelişmiş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu Devrimi'nin mimarları olarak sizi ve silah arkadaşlarınızı, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lileri, demokrasi mücadelesinde, pandemi sürecinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımızı saygıyla anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."

ATATÜRK’ÜN PARTİSİ

Atatürk tarafından “Halk Fırkası” adıyla kurulan partinin adının başına, 1924’te “Cumhuriyet” sözcüğü eklendi. 1935’teki dördüncü kurultayda ise bugünkü “Cumhuriyet Halk Partisi” adı benimsendi. Dünyanın en eski birkaç partisinden biri olan CHP, 1923’ten 1950’ye kadar aralıksız iktidarda kaldı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından, o dönem Bülent Ecevit’in genel başkanlık yaptığı CHP kapatıldı. Parti, daha sonra 3821 sayılı Yasa’ya dayanarak kuruluşunun 69’uncu yıldönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açıldı. Vekaleten görev alanlar hariç, CHP’de genel başkanlık koltuğuna Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu oturdu.