CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: 'Deniz kenarındaki araziler kimlere satılacak?'

07 Haziran 2020 Pazar, 11:25

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana Yumurtalık’ta rafineri yapılacağı söylenen geniş arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yatırımlara açılmasının ardından sunduğu soru önergelerine sunulan yanıtlara tepki gösterdi.

12 Aralık 2019 Perşembe günlü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1817 sayılı Cumhurbaşkanı kararını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a soran ancak Oktay’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı adres göstermesinin ardından söz konusu iki bakanlığın da yanıtlaması istemiyle meclise ayrı ayrı soru önergesi sunan Dr. Şevkin, yine istediği yanıtları alamadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın gösterdiği adreslerden biri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a atarken, Albayrak ise cevap olarak Cumhurbaşkanı kararını içeren bakanlığın internet sitesi linkini gönderdi.

ALBAYRAK, SORU ÖNERGELERİNDE İZLEDİĞİ YOLU DEĞİŞTİRMEDİ

Albayrak, Dr. Şevkin’in Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerini kapsayan 11 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan ve özelleştirilmesi planlanan arazilerin kimlere ait olduğunu, bürokratik engellerin ötesinde, deniz kenarındaki bu bölgenin farklı amaçlar için özel yatırımlara ya da bazı özel sektör sahiplerine mi tahsis edileceğine yönelik sorularına karşın 12 Aralık 2019 Perşembe günlü Cumhurbaşkanı kararını içeren Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili linkini göndermeyi tercih etti. Bakanlığın gönderdiği internet adresi linkinde sadece Cumhurbaşkanı kararının yer alması dikkat çekti.

YABANCILARA MI TAHSİS EDİLECEK?

Söz konusu bölgede daha önce rafineri yapılacağı söylenmesine karşın rafineriden vazgeçildiğini geniş arazinin şimdi de rant amaçlı yatırımlara açılacağına yönelik endişe taşındığını kaydeden Dr. Şevkin, deniz kıyısındaki değerli arazilerin özel sektöre verilebileceğine işaret etti.

İşletme hakkı devri de dahil özelleştirilecek rafineri arazisine ne tür yatırım yapılacağını sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sormasına karşın gönderilen yanıtların hiçbir anlam ifade etmediğini kaydeden Dr. Şevkin, CHP’li Adana Büyükşehir ve MHP’li Yumurtalık İlçe Belediyesi’nin yetkilerinin de kaldırıldığı arazilerin gerek özel sektöre gerekse yabancı yatırımcılara tahsis edilebileceğine dikkat çekti.

SORULAR…

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara yönelttiği sorular şöyle:

1- Adana’nın Yumurtalık ilçesine bağlı Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahallelerini kapsayan 11 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan ve özelleştirilmesi planlanan araziler kimlere aittir?

2- Adı geçen araziler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2013 yılı sonuna kadar Genel Müdürlüğü’nü yürüttüğü Çalık Holding’in Adana Yumurtalık’ta kurmayı planladığı ve 20 bin kişinin çalışacağı savunulan ancak aradan geçen yıllara rağmen çivi dahi çakılmayan “Petrokimya ve Rafineri Sanayi Entegre Tesisi” arazileri midir?

3- Bölgede, Çalık Grubu’nun Recep Tayyip Erdoğan imtiyazıyla yüzde 55’i hazineye ait toplam 4 bin 600 dönümlük önemli bir araziye sahip olduğu ancak tesis kurulumunu gerçekleştiremediği, ardından Cumhurbaşkanı’nın özelleştirme kararıyla, köylülerin, ecrimisil ödeyerek yıllardır kullandıkları arazilerin de elden çıkacağı iddiaları karşısında herhangi bir açıklamanız olacak mı?

4- Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ve Kerkük-Yumurtalık, Samsun, Adana-Ceyhan boru hatlarına gelen petrolü işleme hedefiyle Yumurtalık’taki arazi tahsis edilen ve bölgeye 2 milyar dolarlık fon akacağı iddiasıyla yola çıkılan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı bilgilendirilmiş midir? Bilgilendirilmiş ise bu bilgileri kamuoyu ile paylaşır mısınız?

5- Cumhurbaşkanı’nın özelleştirme kararnamesiyle söz konusu alanlardaki kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsislerin kaldırılacağı, taşınmazların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ile özelleştirileceği, bu uygulama ile CHP’li Adana Büyükşehir ve MHP’li Yumurtalık Belediyesi’nin de arazi üzerindeki imar uygulamaları hakkının ortadan kaldırılmış olacağı yönündeki iddialara açıklık getirir misiniz?

6- Bürokratik engellerin ötesinde, deniz kenarındaki bu bölge farklı amaçlar için özel yatırımlara ya da bazı özel sektör sahiplerine mi tahsis edilecektir?

Kaynak: istanbulgercegi.com