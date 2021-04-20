CHP Adıgüzel'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Faili belli ölümler yaşıyoruz
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dünyadaki günlük koronavirüs vaka sayısının 541 bin, Türkiye’deki günlük koronavirüs vaka sayılarının ise 55 binlere ulaştığını söyledi. Adıgüzel, ''Türkiye’de şu anda faili belli ölümler yaşıyoruz'' dedi.
Türkiye'de dün 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi. 341 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu, 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinden bu yana en yüksek ölüm bildirilmiş oldu.
CHP’li Adıgüzel TBMM bahçesinde yaptığı açıklamada "Türkiye'de dünya nüfusunun yüzde 1'inin olduğu Türkiye'mizde tüm dünyadaki Covid-19 vakalarının yüzde 10'u var" dedi.
'FAİLİ BELLİ ÖLÜMLER YAŞIYORUZ'
Adıgüzel, “Türkiye’de şu anda failli belli ölümler yaşıyoruz. Şu anda an itibariyle tüm dünyadaki günlük yeni COVID vakalarının sayısı 541 bin aynı anda Türkiye'deki günlük vaka sayısı 55 bin. Yani tüm dünyadaki COVID vakalarının yüzde 10'u Türkiye'de. Peki dünya nüfusunun kaçı Türkiye'de yüzde 1'i Türkiye'de dünya nüfusunun yüzde 1'inin olduğu Türkiye'mizde tüm dünyadaki COVID vakalarının yüzde 10'u var. Dünya ortalamasının 10 katı fazla COVID vakası yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.
'BİZE DE FİKİR SORUN'
Adıgüzel, ''Sayın Erdoğan sen bunun neresiyle övünüyorsun. Bu ülke AK Partiye mecbur değil. Bu ölümler faili belli ölümler. Bu ölümler durdurulabilir. Bu ölümler kader değil. Biz iktidarıyla muhalefetiyle bu günlerde bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz? Bize de fikir sorun. Bu mecliste sadece CHP'nin 20'den fazla sağlıkçı kökenli milletvekilleri var. Neden fikir sormuyorsunuz, kendi başınıza iş yapıyorsunuz? Siyaset aklıyla bu iş yürümez” diye konuştu.
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