Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!

19 Nisan 2021 Pazartesi, 19:16

Sağlık Bakanlığı, 19 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 300 bini aştı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti. 341 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu, 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinden bu yana en yüksek ölüm bildirilmiş oldu.



Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628’e, toplam vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596’ya, toplam can kaybı da 36 bin 267’ye çıktı.

Türkiye'nin 19 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: