Koronavirüs ile mücadelede Ankara ve İstanbul kritik aşamada
Ankara’da Covid yoğun bakımlarının yüzde 100’e yakın dolduğu, koridorlarda hasta bakıldığı öğrenildi.
Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yoğun bakım servisi açılırken şehir hastanesi nedeniyle kapatılan Numune Hastanesi yine salgın için devrede. Ankara Şehir Hastanesi’nin 4 olan yoğun bakım servisi sayısı 8’e çıkarılırken Yüksek İhtisas Hastanesi’nin yeniden açılması için girişimlerde bulunuldu. Bazı hastanelerde ise açılan yoğun bakımlardaki hastaların durumunun imkân olmadığı için merkezi monitörden izlenemediği bu nedenle hemşire ve hekimlerin giriş çıkış yaparak hastaları kontrol ettiği kaydedildi.
HASTANE ARANIYOR
İstanbul’da, yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 70-80 civarında. Normal sevis yataklarının Covid için ayrıldığı, acilde sedyede bekleyenler için başka hastanelerde yer bulunmaya çalışıldığı kaydedildi. Yeşilköy ve Sancaktepe’ye açılan pandemi hastaneleri tamamen doldu. Kamu hastanelerinde ise doluluk nedeniyle yeni servisler açılmaya çalışıldığı ancak açılan servislerin de hemen dolduğu kaydedildi. Hastaların acillerde bekletildiği belirtildi.
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