Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (covid-19) aşı sırasının 55 yaşından büyüklere geldiğini duyurdu.
Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldı.
Sosyal medya hesabından koronavirüs aşısında yeni yaş sırasına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırasının 55 yaşından büyüklere geldiğini duyurdu.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.''
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