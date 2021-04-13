CHP afişlerini AKP'li başkanın şikayet ettiği ortaya çıktı: 'Kimyası bozuldu'

CHP Bursa'nın Mudanya'da astığı, "128 milyar dolar nerede?" başlıklı afişleri savcılık kararıyla söküldü. Afişleri şikayet eden kişinin AKP Mudanya İlçe Başkanı olduğu ortaya çıkarken, CHP'nin Mudanya İlçe Başkanı'n da 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

"CHP Bursa'nın Mudanya'da astığı '128 milyar dolar nerede?' başlıklı afişleri savcılık kararıyla söküldü. Afişlerimizi şikayet eden kişi ise AKP Mudanya İlçe Başkanı. Savcı, şikayet üzerine karar veriyor, Sulh Ceza da 24 saat içinde onaylıyor. Bir de 'yargı çalışmıyor' derler...

Yargımızın göz yaşartan hızı bununla da sınırlı değil. CHP'nin itirazları anında reddediliyor. CHP Bursa şimdi mahkemeye gidecek. Ancak bu sırada Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın, CB'ye hakaretten dolayı gece ifadeye çağrıldı. CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Avukat Baran Güneş ilçe başkanımızın savunmasını üstlendi. Milletvekillerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz de Mudanya İlçe Başkanımızı yalnız bırakmadı. Tabii bu arada savcı izin vermediği için, Av. Baran Güneş soruşturma evraklarını alamadı. Belli ki; CHP'nin sorusu, AKP'nin kimyasını bozdu."