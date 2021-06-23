CHP: AKP iktidarı esnafa gereken desteği sağlayamadı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:02

CHP, Kadıköy'de esnafın sorunlarını dinledi. CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Mardin CHP İl Başkanı Mehmet Kılıçaslan, eski vekil Kadir Gökmen Öğüt, Belediye Başkanı Şerdıl Dara Odabaşı’nın da katıldığı etkinlikte konuşan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “İstanbul’un demokratik biçimde yönetilmeye başlanmasının üzerinden 2 yıl geçti. Bugün burada esnafımızla bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlemek istedik. AKP iktidarı ne yazık ki şu pandemi döneminde esnafa gereken desteği sağlayamadı, esnaf kan ağlıyor, eğlence sektörüne karşı takınılan tavır, insanların yaşam tercihlerine müdahaledir. CHP olarak konuyu gündemde tutacağız ve esnafımızın hakkını sonuna kadar savunacağız” dedi.

Kadıköylü esnaf da pankartlar açıp tepki gösterdi.

Kahvaltının ardından Utku Çakırözer, Mehmet Kılıçaslan, Şerdil Dara Odabaşı, ilçe örgütü ve Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri, esnaf ziyaretiyle etkinliği sürdürdü.