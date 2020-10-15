CHP Ankara İl Başkanlığı köy ve ilçelerde yurttaşın nabzını tutuyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 22:04

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’ya bu ziyaretlerde CHP Parti Meclisi üyeleri Aylin Yaman, Semra Dinçer, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara İl Başkan Yardımcıları Veli Şahin, Gökhan Urun, Aysun Palalı Köktaş, Emre Gümüş, Ozan Ergün Doğan, Caner Canönde, Rabia Karakaya, Deniz Çakır, Ali Rıza Çalış, Atilla Ilıman, Önder Karaulus, Kemal Kaplan, Adem Kaleli, Murat Coşkun, Aycan Demir, İl Disiplin Kurulu üyesi Naki Yücel, CHP Çubuk İlçe Başkanı Vural Çokçan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Servet Akman, Serdar Kendir, İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları, İstanbul İl Kadın Kolu Başkan Yardımcısı Ferda Alıntaş eşlik ediyor.



CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ilçe ve köylerde yapılan temaslar ve yurttaşın beklentisi hakkında bilgi verdi.

Akıllı, “Kış şartları ağırlaşmadan ilçe ve köyleri ziyaret ediyoruz. Polatlı, Haymana, Koçhisar, Kalecik Güdül, Aykurt ve Çubuklu’ya gidildi. Kalabalık bir ekiple özellikle pazarların kurulduğu günlerde ziyaretlerimizi yapıyoruz. Taksi duraklarını ve esnafı ziyaret ediyoruz” dedi.

3 ÖNEMLİ SORUN VAR

Akıllı, yurttaşla temaslarda çok daha net sorunların tespit edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı, “Genç işsizlik fazla istihdam isteniyor. Yol ve suya ulaşım en önemli sorun. Ankara’nın yanı başında çözülmemiş sorunlar duruyor. Köy olup şehir yasasıyla 9 yıl önce mahalle olan yerde dahi yol, kanalizasyon ya da temiz içme suyu sorunu çözülmemiş” dedi.

“TARIMSAL SULAMA SORUNU DA ÇÖZÜLMEMİŞ”

Ankara’nın Türkiye’nin ikinci Büyük tarım havzası olduğunu anlatan Akıllı, “Köylülerin su ihtiyacı var. Tarımsal sulama sorunu çözülmemiş. Zemin suyu da fazla ama işletme sorunları mevcut. Baraj etrafında olan köylerde bile bu sorunu gördük. Barajlarda su azalınca özellikle besicilikle uğraşanlar kaderine bırakılmış…”

ÖĞRENCİLER VE AİLELER DE DERTLİ

Akıllı, taşımalı eğitimle ilgili sorunlar hakkında, “Köylerde internet yok. Telefon dahi çekmiyor. İlk dönem o bölgelerde öğrenciler için kayıp olacak gibi” tespitlerde bulundukları bilgisini verdi.