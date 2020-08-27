CHP Antalya milletvekillerinden AKP’li Serik Belediye Başkanı’na destek

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun nikâh şahitliğini yaptığı arkadaşı Nuri Albayrak’ın şirketi Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş., 500 bin TL’lik rüşvet iddiasıyla gündeme gelen AKP’li Antalya Serik Belediye Başkanlığı’na haciz gönderdi. Belediyenin 70 milyon lira borcu olduğunu belirten şirket, 5 adet taşınmazı icra yoluyla satışa çıkardı.

Şirketin açıklamasında bir önceki AKP’li belediye başkanını rüşvet almakla suçlayan Belediye Başkanı Enver Aputkan’ın istifa etmesi halinde haciz işleminin durdurulacağı belirtildi. Ayrıca, Aputkan’ın “ruh sağlığı problemi” olduğu ileri sürüldü.

TEHDİT EDİYORLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle önerge veren CHP’li Budak, “Serik’teki 500 bin TL’lik rüşvetin sorumluları cezalandırılmadan ellerini kollarını sallayarak geziyor ama rüşveti ifşa eden Serik Belediye Başkanı’na şimdi de haciz kıskacıyla, siyasi bir mobbing uygulanıyor. Daha önce eşini benzerini görmediğimiz bir küstahlıkla, halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının istifaya çağırıldığına şahit oluyoruz. Bu firmanın arkasında kim var ki seçilmiş bir belediye başkanını tehdit ediyor?” dedi.

CHP milletvekili Rafet Zeybek, “Bir belediye başkanını alacakları konusunda telefonla adeta tehdit etmesi ve meclis üyelerine muhtıra niteliğinde başkanın istifa etmesi ve yeni gelen başkanla çalışma isteklerini içeren bir yazı göndermesi, demokrasilerde kabul edilemez bir durumdur” görüşünü dile getirdi.