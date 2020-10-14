CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti

CHP Balıkesir eski İl Başkanı Münir Balkanlı hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:06
CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın kötü haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu: 

Önceki İl Başkanlarımızdan değerli ağabeyim Münir Balkanlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun değerli başkanım. 


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