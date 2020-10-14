CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti

14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın kötü haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu:

Önceki İl Başkanlarımızdan değerli ağabeyim Münir Balkanlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun değerli başkanım.