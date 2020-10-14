CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti
CHP Balıkesir eski İl Başkanı Münir Balkanlı hayatını kaybetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın kötü haberi Twitter hesabından şöyle duyurdu:
Önceki İl Başkanlarımızdan değerli ağabeyim Münir Balkanlı'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Değerli başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun değerli başkanım.
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