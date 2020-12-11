CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda saldırı

11 Aralık 2020 Cuma, 09:01

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’na dün akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir şahıs tarafından saldırı düzenlendi.

Parti çalışanlarına fiili saldırı da bulunan şahıs, İl Başkanı Serkan Sarı’ya da saldırıda bulunmaya çalıştı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı saldırı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün İl Başkanlığımızda kim olduğunu bilmediğimiz bir şahsın tarafından saldırıya uğradık. Partimizde çalışan Gökhan Bayar ve Hayriye Diler arkadaşlarımıza fiili saldırıda bulunan şahıs, İl yöneticilerimize ve bana karşıda saldırıda bulunmaya çalışmıştır.

Yaklaşık 45 dakika süren mücadele sonunda emniyet mensubu arkadaşlarımızın müdahalesi ile gözaltına alınan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk.

İfade vermek için şu anda il yöneticilerimiz ve avukat arkadaşlarımız ile birlikte Kuvayi Milliye Karakolundayız. Saldırı sonrasında ve soruşturma esnasında destek olan Emniyet Müdürümüz Hasan Onar’a, Güvenlik şube müdürümüze ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz.”