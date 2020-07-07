CHP, "Biz Bize Yeteriz" kampanyası için Meclis araştırması istedi

07 Temmuz 2020 Salı, 11:22

Covid-19 salgını dolayısıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında IBAN vererek başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" kampanyasıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre, 2 milyar 105 milyon lira toplandı. Toplanan paraların nereye harcandığına ilişkin yurttaşlarda soru işaretleri oluştuğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP’li milletvekilleriyle birlikte Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için araştırma önergesi verdi.

"BU KONUDA SABIKALISINIZ"

Kampanyayla ilgili en son 23 Mayıs tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kamuoyunu bilgilendirdiğini ve toplanan para miktarını 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL olarak açıkladığını anımsatan Emir, "Daha önce başlatılan benzer yardım ve bağış kampanyalarında olduğu gibi ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ve toplanan bağışların ne şekilde ve kimler için harcanacağının ilan edilmesi gerekmektedir. Bakanlık, Meclis’e sunduğumuz soru önergelerini de bugüne kadar yanıtsız bırakmıştır. Bundan dört yıl önce 15 Temmuz şehit yakını ve gaziler için toplanan yardım paralarını bizim zorlamamızla daha üç ay önce dağıtmaya başlamışlar, o da çok küçük bir kısmını. Bu konuda sabıkalısınız, vatandaş size güvenmiyor. Kampanya kapsamında toplanan bağışların ne kadarının şahıs, ne kadarının kurumlar tarafından geldiğini sorduk, onu da yanıtlamadılar" diye konuştu.

"VATANDAŞ SİZE GÜVENİMİYOR"

Emir, "Bağışların çok büyük bir kısmının kurumlardan geldiğini duyuyoruz. Bu soruya yanıt verseler, vatandaşın ne kadar güvensiz olduğu ortaya çıkacak. Kampanya kapsamında bugüne kadar tam olarak ne kadar para toplandığı, bu paraların başka kaynaklara harcanıp harcanmadığı ya da bundan sonra ne şekilde harcanacağının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. Aile Bakanı, ısrarla paranın nereye harcandığını açıklamaktan kaçınıyor. Vatandaş size güvenmiyor, Meclis kampanyayı denetlesin" dedi.

"BAĞIŞLARIN NE KADARI KURUMLARDAN GELDİ"

Emir, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede de kampanya kapsamında toplanan paraların ne kadarının şahıs, ne kadarının kurumlar tarafından yapıldığının bilinmediğini vurgulayarak, "Kampanyaya gerçek ve tüzel kişiliklerden ne kadar desteğin geldiğinin bilinmesi de vatandaşın, devlet kurumlarının düzenlediği kampanyalara duyduğu güveni ortaya koyacaktır" dedi.