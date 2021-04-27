CHP Bursa İl Başkanı'ndan Soylu'ya: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki vahim iddialar soruşturmalıdır

27 Nisan 2021 Salı, 13:18

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, 'gri pasaport' skandalının Bursa'ya sıçraması üzerine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de soruşturma açmaya çağırdı.

Karaca, "Skandal AKP'li belediyede patladı. AKP belediyeleri adeta peş peşe dizildi, her gün haberler yayınlanıyor ama İçişleri Bakanlığı CHP'li 3 ilçenin de bulunduğu 6 belediyeye soruşturma açıyor. Bunlardan sadece 1'i AKP'li belediye. İçişleri Bakanlığı konuyu sulandırmak için muhalefet belediyelerine soruşturma açmak yerine, AKP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki vahim iddiaları soruşturmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın tüm detaylarıyla kamuoyuna açıkladığı gri pasaportla VİP insan kaçakçılığı skandalının Türkiye'nin itibarını sarstığını belirten Karaca, TBMM'de CHP'nin dile getirdiği ‘Dışişleri Komisyonu toplansın’ talebinin AK Partili komisyon başkanı tarafından reddedildiğini de hatırlattı.

"AKP'Lİ BELEDİYELER KORUNUYOR"

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan'ın imzasıyla Bursa'dan yurt dışına çıkarılan kişilerden bazılarının dönmediği iddiası çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapılan insan kaçakçılığı ile ilgili birçok detay paylaştığını hatırlatan Karaca, şunları söyledi:

"29 Haziran 2019'da S.A isimli kişinin Sabiha Gökçen'de fark edilip sorgulanması ile başlayan bu süreçte, Barbaros Spor Kulübü, Soğanlı Kanalboyu Nilüfer Spor Kulübü, Zafer Spor Kulübü gibi spor kulüplerinin adı karışmış durumda. İlk verilere göre 4 ayrı olayda, yurtdışına giden 127 kişiden toplam 44 kişi yurda dönmemiş. İddialar da, bağlantılar da çok vahim. Gri pasaportla yurtdışına gidip dönmeyen 44 kişi isim isim belli. AKP hükümeti, bu olaylar 20219'un haziran sonundan bu yana tespit ediliyor olmasına karşın soruşturma filan açmış değil. Bu konuda son 2 yılda kamuoyuna yansıyan bilgi yok. Belli ki AKP'li belediyeleri korumak amacıyla böyle davranıyorlar. Olay kamuoyuna yansıdıktan sonra 143 kişi hakkında dava açıldığı bilgisi paylaşılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki bu gri pasaport skandalının kamuoyundan gizlendiği anlaşılıyor. Küçücük belediyelerle ilgili açıklamalar yapan Bakan Soylu’nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamalarını da bekliyoruz.”



